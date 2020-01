Serie A, Lecce-Inter 1-1

Nel primo match del girone di ritorno, un ottimo Lecce ferma l’Inter. Al Via Del Mare è 1-1. Liverani rivoluziona i suoi schierando un inedito 3-5-2. Partita molto calda sia dentro che fuori dal campo. Al 2 minuto subito occasione per i nerazzurri con un sinistro di Lukaku. I salentini provano a reagire e al 6 min si divorano un occasione colossale con capitan Mancosu. Al 20 min gol annullato a Lukaku, per fallo dello stesso attaccante belga sul portiere avversario. La squadra di Conte, però, non molla e al 29 colpisce il palo con Brozovic, il quale si ripete qualche min più tardi trovando un super Gabriel. Nel finale della prima frazione di gioco, l’arbitro Giacomelli concede un calcio di rigore ai giallorossi, salvo poi revocarlo dopo il consulto al Var. Nella ripresa partono forte i padroni di casa, creando occasioni pericolose dapprima con Lapadula, e poi con Babacar. I meneghini sembrano accusare il colpo, ma al 71 passano in vantaggio con un’incornata del giovane Bastoni su cross di Biraghi. I giallorossi, però, con grande voglia e determinazione, continuano a crederci e sei minuti più tardi riportano la gara in parità grazie a Mancosu, che inseritosi bene alle spalle dei difensori avversari, brucia Handanovic. Verso la fine altra

opportunità per la squadra pugliese con una punizione del fantasista tarantino Falco che scheggia il palo. Finisce dunque in pareggio.L’ Inter sale a quota 47 rallentando la corsa scudetto mentre il Lecce conquista un punto vitale per la salvezza. Nel prossimo turno i ragazzi di Liverani saranno impegnati al Bentegodi contro L’Hellas, in una partita fondamentale nella quale sarà necessario continuare a muovere la classifica per allontanarsi dalla zona rossa.