Serie A, Napoli-Juventus 2-1: Juventus senza luce e il Napoli ne approfitta

NAPOLI-JUVENTUS 2-1

Partita morta andata di scena al San Paolo dove ha avuto la meglio il Napoli sulla Juventus. Il Napoli ha battuto la Juventus con il punteggio di 2 a 1 nel posticipo della 21a giornata di Serie A e torna a vincere in casa dopo quatto KO consecutivi dando un ritorno amaro a Sarri, che a sorpresa schiera il tridente dal primo minuto. Un bruttissimo primo tempo dove entrambe le squadre difendevano e non creavano azioni da goal. Il match cambia, non molto, nel secondo tempo dove il Napoli prova più della Juventus a vincere il match e va in vantaggio al 63′ con Zielinski. Sotto di un goal Sarri manda ,le sue due ultime sostituzioni (prima sostituzione spesa con l’ingresso di Rabiot a causa dell’infortunio di Pjanic), in campo Bernardeschi e Douglas Costa al posto di Matuidi e Dybala. La Juve non reagisce, continua a fare una partita di attesa sottolineando la brutta giornata, e all’86′ Insigne con una splendida girata al volo mette la palla in rete. Solo dopo il 2 a 0 la Juventus riesce a reagire, ma troppo tardi, e al 90′ Ronaldo segna il suo ottavo goal consecutivo e Higuain ci prova con una rovesciata finita nelle mani di Meret, ma non basta e il Napoli vince per 2 a 1.

TABELLINO MATCH

NAPOLI (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Ruiz, Demme (24′ st Lobotka), Zielinski (36′ st Elmas), Callejon, Insigne, Milik (45′ st Llorente). In panchina: Karnezis, Luperto, Maksimovic, Lozano, Leandrinho. ALL. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic (5′ st Rabiot), Matuidi (28′ st Bernardeschi), Dybala (28′ st Douglas Costa), Higuain, Ronaldo. In panchina: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Coccolo, Ramsey. ALL. Sarri.

Arbitro: Mariani.

Marcatori: 18′ st Zielinski (Napoli), 42′ st Insigne (Napoli), 46′ st Ronaldo (Juventus).

Ammoniti: Demme, Hysaj (Napoli); Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, De Ligt, Ronaldo (Juventus).

Espulsi: –