Sky, polemiche su frase di Marocchi

La Juventus travolge il sorprendente Cagliari di Maran, per 4-0, con tripletta di Cristiano Ronaldo, osannato per le sue giocate e per il nuovo taglio di capelli, e si riprende per qualche ora il primo posto in attesa della gara del San Paolo tra Napoli e Inter.

Ma in queste ultime ore, è scoppiata una bufera sui social, riguardante un’espressione non proprio imparziale dell’ex calciatore della Juventus Giancarlo Marocchi. Dopo la fine della partita, l’opinionista di Sky, in studio con Alessandro Bonan, ha espressamente detto: “Noi vorremmo che la Juve usi la A per prepararsi per essere assoluta protagonista Champions, per avere un’identità”.

La piattaforma di Sky, e il profilo di Bonan, sono bersagliati di critiche e minacce di disdette immediate da parte degli utenti. Anche in precedenza, la tv satellitare è caduta sotto l’occhio del ciclone per i commenti di alcuni ex calciatori, come Massimo Mauro, che ora non fa parte più di Sky.

Marocchi, con il “noi” a chi si riferisce? fatto sta, che probabilmente anche il direttore Federico Ferri, probabilmente darà delle spiegazioni, come già accaduto in precedenza. Alcuni opinionisti dovrebbero essere più attenti a ciò che dicono, proprio per evitare poi inevitabili polemiche che invece di avvicinare, allontana gli appassionati dal calcio italiano.