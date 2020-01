Suso-Roma, lo spagnolo lascerà il Milan a breve?

Sembra essere davvero finita l’avventura di Suso al Milan. Lo spagnolo sta disputando una stagione pessima e pare davvero non trovarsi più con i suoi compagni di squadra. Sia con Giampaolo che con Pioli, il centrocampista appare un corpo estraneo ai rossoneri. Spesso fuori dal gioco, Suso pare il lontano parente del calciatore ammirato negli scorsi anni. Capace di saltare l’uomo per poi segnare con il suo sinistro vellutato. Ricordi. Solo ricordi

Il Milan ha intenzione di cederlo, ma non di svenderlo. I fischi della curva hanno ferito nello spirito l’iberico, che ha già le valige pronte. Ma non per far rientro in Spagna. Secondo il Corriere dello Sport, Suso è richiesto dalla Roma di Fonseca che lo vorrebbe portare a Trigoria già da questo mercato invernale. L’obiettivo dei giallorossi è quello di porre rimedio al grave infortunio di Zaniolo. Il giovane rimarrà fuori per i prossimi 4 mesi e i capitolini non vogliono rimanere scoperti. La necessità di Suso di cambiare aria è netta e ciò potrebbe accadere in tempi molto brevi: il Milan vuole 25 milioni di euro e qualora non venga recapitata tale cifra, difficilmente l’ex Genoa lascerà Milano. Si attendono sviluppi riguardo alla trattativa, la quale potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.