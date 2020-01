Virtus Entella-Cremonese diretta tv e streaming, dove vedere Serie B sabato 25 gennaio

Le ambizioni della Virtus Entella allenata da Roberto Boscaglia rimangono altissime. L’obiettivo massimo della squadra Ligure è quello di approdare in Serie A e al momento la situazione pare essere ottima. Il quarto posto in classifica a quattro punti dalla seconda in classifica Pordenone, significa che il lavoro svolto da dirigenza e allenatore è stato senza dubbio sopra le righe. Le ultime quattro partite disputate però non sono state idilliache per gli uomini di Boscaglia, avendo vinto solamente contro il Cittadella fuori casa. Perdendo prima con il Perugia poi pareggiare gli altri due incontri con Spezia e Livorno.

L’ultimo spettacolare pareggio con i toscani (4-4) ha dato dei buoni dati dal punto di vista offensivo a Boscaglia (7 gol realizzati nelle ultime due partite), ma dal punto di vista difensivo c’è qualcosa da rivedere per poter ambire al secondo posto. Utile per l’approdo diretto in Serie A. La Cremonese non dovrebbe impensierire i liguri, dato che viene da ben tre partite senza vittorie. Militando in piena zona play-out assieme all’Empoli. Ma il campionato di Serie B ha sempre qualche sorpresa dietro l’angolo. Calcio d’inizio ore 15, sabato 25 gennaio.

Il match di Serie B, Virtus Entella-Cremonese, in programma sabato 25 gennaio, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. Piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie B 2019/20. DAZN offre agli abbonati anche l’applicazione dedicata, così da poter usufruire più velocemente del servizio streaming sul proprio smartphone, tablet o computer. Buona visione!