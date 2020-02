Sicurezza e salute prima di tutto: semplicemente il modo migliore per descrivere la decisione presa che già era nell’aria dopo la sospensione di Ascoli-Cremonese. Atalanta-Sassuolo è ufficialmente rinviata a data da destinarsi visti i problemi riguardanti il Coronavirus: arrivato sia in Lombardia che in Veneto (procurando le prime vittime). Il Premier Conte, tenendo conto dei problemi che si potrebbero avere riguardante una possibile crescita del contagio, ha deciso di rinviare (oltre alla sfida nerazzurra) Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. La decisione è stata accolta da parte di tutti, anche se qualcuno aveva ipotizzato l’idea di giocare almeno a porte chiuse i singoli match.

ATALANTA-SASSUOLO RINVIATA: LA SALUTE PRIMA DI TUTTO – “Si comunica che la partita Atalanta-Sassuolo, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 15 al Gewiss Stadium e valida per la 25ª giornata della Serie A TIM, viene rinviata a data da destinarsi“. Così la società Atalanta Bergamasca Calcio comunica attraverso il suo sito ufficiale che tale match è stato rinviato per motivi riguardanti il Coronavirus. Lombardia, Veneto e Piemonte sono le regioni colpite nelle ultime 24 ore tra contagi e purtroppo qualche vittima. Il Premier Conte, verso la sera, ha comunicato ufficialmente tale decisione: la salute viene sempre prima di tutto (anche quando si tratta di Atalanta).