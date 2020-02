Bologna, oggi Sinisa Mihajlovic compie 51 anni

Sinisa Mihajlovic oggi compie 51 anni; il serbo ex giocatore e allenatore di parecchie squadre di serie A dal 28 gennaio 2019 è tornato in pianta stabile sulla panchina del Bologna. Ricorderemo tutti quando i rossoblù uscirono pesantemente sconfitti dal Frosinone per 0-4 con conseguente terz’ultimo posto ed esonero di Filippo Inzaghi: Mihajlovic ha avuto il grande merito di rimettere in piedi una barca che stava per affondare iniziando con la vittoria di San Siro sull’Inter fino ad arrivare a far viaggiare la squadra da ritmo europeo con un decimo posto finale che nessuno avrebbe mai immaginato, dopo una situazione a dir poco complicata.

Mihajlovic da sempre conosciuto come un uomo dal carattere forte, nella sua carriera il suo temperamento ha portato risultati soddisfacenti; neanche la terribile malattia che lo ha colpito è riuscito a fermare la sua costanza e soprattutto la sua positività e grinta che è riuscito a trasmettere alla squadra, nonostante la sua assenza si è sentita nelle partite di questa stagione. Col suo ritorno si è percepito il cambio di marcia che ha portato il Bologna a tre vittorie consecutive, un peccato solo per la sconfitta contro il Genoa; ma Mihajlovic, nonostante le tante traversie sta compiendo un nuovo miracolo, sperando di poter riuscire a portare il Bologna almeno nella parte sinistra della classifica, e saremo tutti curiosi fin dove riuscirà ad arrivare quest’anno. Nel frattempo tanti auguri mister!