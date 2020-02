Bologna, parla il ds Bigon: “Orsolini è nostro e non è sul mercato”

In un’intervista a Sky Sport il ds del Bologna Riccardo Bigon ha lasciato qualche dichiarazione in merito ad alcuni temi come Orsolini, il mercato appena concluso e infine qualche battuta su Palacio. Ecco acuni passaggi:

La nascita del nuovo Bologna: “Quella attuata da Sinisa la possiamo definire una “rivoluzione culturale” perchè ha trasmesso alla squadra una consapevolezza diversa, molto più matura nonostante la giovane età di alcuni giocatori”.

Rumors su Orsolini: “Sto leggendo anche io in questi giorni di queste voci, e ammetto che mi danno un po’ fastidio, soprattutto per il ragazzo. La stagione è ancora lunga, ora siamo concentrati a finire bene, Riccardo in primis che vorrà provare a partecipare all’Europeo. Quindi pensiamo al campo e speriamo che Orsolini continui a far bene, poi si vedrà. Una cosa la dico: il giocatore è del Bologna e non è sul mercato, non vedo perchè parlarne.”

La crescita di Schouten: “Parliamo, oltre che di un giocatore bravo, di un professionista molto serio e applicato, per cui non avevo dubbi sul suo rendimento”.

Il rinnovo di Palacio: “Quando è arrivato a Bologna, con Rodrigo abbiamo fatto un patto: Attendo sue notizie, in genere verso fine stagione, dove mi dice se continuerà o meno: Dopo la partita col Brescia ho letto alcune sue dichiarazioni e mi hanno fatto molto piacere, perchè vedo che qui si trova molto bene, ha un bel rapporto con i compagni, con la città, e con tutti coloro che lavorano a Casteldebole, a maggior ragione sono contento di sapere che è entusiasta e carico per il futuro. Da parte nostra possiamo dire che c’è grande apertura nei confronti di un calciatore e di una persona come Rodrigo”.

A tal proposito Rodrigo Palacio oggi compie 38 anni, auspicando di vestire la maglia rossoblù anche nelle prossime stagioni.