Brescia-Napoli. Alle ore 20.45 di venerdì 21 febbraio allo stadio ‘Rigamonti’ il Brescia di Diego Lopez ospita il Napoli di Gennaro Gattuso, match valido per il primo anticipo della 25.a giornata del campionato di Serie A. I lombardi dopo il cambio in panchina con l’esonero di Corini e l’arrivo di Lopez vogliono invertire la rotta nel tentativo disperato di permanenza in Serie A, attualmente le ‘rondinelle’ occupano la 19.a posizione in classifica con appena 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 16 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta dell’ Allianz Stadium contro la Juventus per 2-0. Gli azzurri, invece, anticipano questo match in vista dell’importante ottavo di finale di Champions contro il Barcellona in programma martedì sera allo stadio ‘San Paolo’, la squadra di Gattuso occupa la 9.a posizione in classifica con 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna della ‘Sardegna Arena’ contro il Cagliari per 0-1. Brescia-Napoli sarà diretta dal signor Daniele Orsato di Schio, coaudiuvato dai signori Giallatini e Vecchi, mentre il quarto uomo sarà il signor Marinelli con al Var Chiffi, invece l’assistente Avar sarà il signor Preti.

Brescia-Napoli, le probabili formazioni. QUI BRESCIA- Lopez ripartirà dal 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali; i due terzini saranno Sabelli e Martella con Chancellor e Mateju a formare la coppia centrale; in mezzo al campo spazio per Bisoli, Dessena e Bjarnason con Zmrhal ad ispirare la coppia d’attacco che sarà composta da Donnarumma e Balotelli. QUI NAPOLI- Gattuso si affiderà al suo 4-3-3 con Ospina ancora una volta preferito a Meret tra i pali; Di Lorenzo e Mario Rui saranno i due terzini con Maksimovic e Manolas a formare la coppia centrale; in mezzo al campo spazio per Fabian Ruiz, Demme e Zielinski; mentre il tridente offensivo sarà composto da Callejon, Mertens ed Insigne.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Donnarumma, Balotelli. All. Lopez.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

Brescia-Napoli, come seguire il match in tv e streaming

Brescia-Napoli, info diretta tv e streaming. Questo match della 25.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Brescia-Napoli, i precedenti. Il bilancio dei confronti diretti tra le due squadre che si sono giocati al ‘Rigamonti’ sono 21 gare con i lombardi che hanno portato a casa 10 vittorie contro le 6 vittorie del Napoli, mentre sono 4 i pareggi. La gara d’andata che si è giocata al ‘San Paolo’ il 29 settembre del 2019 ha visto il Napoli battere il Brescia per 2-1.