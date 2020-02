Champions League: Tottenham-Lipsia, out Kane: le probabili formazioni

È tutto pronto al Tottenham Hotspur Stadium per l’ottavo di finale d’andata di Champions League, che vedrà di fronte il Tottenham di Mourinho e il Lipsia di Nagelsmann. I vice campioni d’Europa inglesi, dovranno confermare di essere tornati competitivi grazie alla cura dello Special One. Subentrato a Pochettino a stagione in corso. Molte cose sono cambiate negli Spurs. Uno degli uomini chiave della passata stagione, Christian Eriksen, è stato ceduto all’Inter. Dunque in mezzo al campo, Mou schiererà contro i sorprendenti tedeschi, due centrocampisti davanti alla difesa nel suo 4-2-3-1. Ovvero Dier e Winks. Un centrocampo di sostanza, votato alla interdizione con l’intenzione di imbastire veloci azioni sulle fasce laterali. Occupate dall’incontenibile Lucas Moura e Bergwjin. Dietro la prima punta Son – schierato in questa posizione per via della pesante assenza di Harry Kane – il solito Dele Alli. Difesa a quattro davanti a Lloris con Davies, Davinson Sanchez, Alderweireld e Aurier.

Questa è la squadra che Mou metterà in campo per scardinare il pericoloso Lipsia di Nagelsmann. Il giovane tecnico tedesco, ha dimostrato di essere un grandissimo tecnico avendo portato il suo Lipsia fino a qui. Ora la prova del 9 contro lo Special One. I tedeschi si presenteranno con un 3-4-1-2, formato dalla coppia offensiva Schick-Werner. Pesanti l’assenza in difesa di Upamecano, ma non sono da meno quelle di Orban, Konate e Kampl.

Le probabili formazioni di Tottenham-Lipsia

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Davies, Davinson Sanchez, Alderweireld, Aurier; Dier, Winks, Lucas Moura, Alli, Bergwjin; Son – ALL. Jose Mourinho. LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg; Sabitzer, Haidara, Laimer, Angelino, Nkunku; Werner, Poulsen – ALL. Nagelsmann.