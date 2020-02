Serie A, dove vedere Lazio-Spal in streaming e diretta tv

Dove vedere Lazio-Spal in streaming e diretta tv: info match Serie A. Allo stadio Olimpico di Roma si affrontano Lazio e Spal nel match valido per la 22° giornata di campionato di Serie A TIM, la terza del girone di ritorno: fischio d’inizio ore 15:00. Due squadre con due obiettivi diversi: i biancocelesti vogliono continuare a rimanere la rivelazione del campionato e conquistare un posto in Champions League, gli estensi hanno come unico obiettivo la salvezza, nonostante gli addii di Petagna. I biancocelesti di mister Simone Inzaghi hanno alle spalle il pareggio nel derby contro la Roma (1-1), mentre la SPAL di Leonardo Semplici è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bologna (1-3). Arbitra Giua, al VAR c’è Guida. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming su Sky.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All: Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Murgia, Reca; Di Francesco, Floccari. All: Semplici

Dove vedere Lazio-Spal, info diretta tv e live streaming Sky

Come vedere Lazio-Spal in tv? La telecronaca della partita – dalle 15.00 su Sky Sport (ch. 253 del satellite e ch. 484 del digitale terrestre) – sarà di Riccardo Gentile, affiancato nel commento tecnico da Fernando Orsi; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Matteo Petrucci. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan e i suoi ospiti.

Streaming Lazio-Spal, Serie A 22.a giornata

Per gli abbonati di Sky la partita Lazio-Spal sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match dell’ Olimpico sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.