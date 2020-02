Serie A, dove vedere Napoli-Lecce streaming e diretta tv

Dove vedere Napoli-Lecce in streaming e diretta tv: info match Serie A. Allo stadio San Paolo di Napoli si affrontano Napoli e Lecce nel match valido per la 23° giornata di campionato di Serie A TIM, la quarta del girone di ritorno: fischio d’inizio ore 15:00. I partenopei vanno alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato e cercheranno di ottenerla contro il Lecce, che a sua volta è reduce dal primo successo casalingo in Serie A (4-0 al Torino). Gli azzurri hanno vinto cinque delle ultime sette sfide contro i pugliesi in campionato, incluse le ultime tre. I precedenti non sorridono a Liverani, dal momento che delle 10 trasferte giocate sul campo del Napoli in Serie A, il Lecce ne ha vinta soltanto una (2N, 7P), nel marzo del ’98. Arbitra Giua, al VAR c’è Abisso. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming su Sky.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso

PROBABILE FORMAZIONE LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Donati; Deiola, Majer, Barak; Saponara; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani

Dove vedere Napoli-Lecce, info diretta tv e live streaming Sky

Come vedere Napoli-Lecce in tv? La telecronaca della partita – dalle 15.00 su Sky Sport Serie A HD (ch. 201 del satellite e ch. 473 del digitale terrestre) – sarà di Antonio Nucera, affiancato nel commento tecnico da Lorenzo Pellegrini; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Massimo Ugolini. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan e i suoi ospiti.

Streaming Napoli-Lecce, Serie A 23.a giornata

Per gli abbonati di Sky la partita Napoli-Lecce sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del San Paolo sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.