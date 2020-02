FIFA 20: Sancho, upgrade mostruoso! Lautaro e De Vrij sugli scudi

Gli upgrades/downgrades di ieri in FIFA 20, avranno fatto felici i tanti tifosi del Borussia Dortmund e dell’Inghilterra. Il famoso “anti-Mbappe”, Jadon Sancho, ha ottenuto un upgrade monstre assolutamente non indifferente in questo fine mese di febbraio. Il 19enne inglese è stato aumentato di un punto per quanto riguarda il valore generale, passando da 85 a 86. Ciò che impressiona è però il passaggio da 93 a 94 per quanto concerne il potenziale, facendo diventare Sancho il giocatore più promettente del gioco dopo Kylian Mbappe.

Ciò renderà ancora più avvincente la sfida di Champions League tra i due calciatori, impegnati negli ottavi di finale della competizione, militando per PSG e appunto Borussia Dortmund. Il +2 nel controllo palla (ora passato a 90 di stats) e il +2 in cross e tiro al volo (ora passati a 81 e 83), fanno di Sancho uno dei migliori giovani del gioco. Assolutamente da comprare, anche se la sua card FUT sarà senza dubbio ancor più costosa dopo questo massiccio upgrade.

Upgrade importante anche per De Vrij e Lautaro, downgrade per Vertonghen e Fernandinho

Oltre a Sancho – star indiscussa di quest’ultimo aggiornamento – contiamo altri due upgrades importanti. Lautaro Martinez passa da 83 di valore generale a 84, con dei potenziamenti importanti riguardo velocità e finalizzazione. Anche per lui un aumento di potenziale, passato da 90 a 91. Altro calciatore dell’Inter potenziato, è De Vrij, ora con un ratings di 85. Male invece il centrale belga del Tottenham, Vertonghen, depotenziato di un punto (ora 85 Ovr) e di tante altre stats.Stesso destino per Fernandinho del Manchester City, depotenziato addirittura di due punti in ovr e potenziale. Ora passati entrambi da 87 a 85, ma in questo caso incide il cambio di ruolo del brasiliano. Passato nella posizione principale da CDC a DC.