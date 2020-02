Giudice Sportivo, gli squalificati per la 25° di Serie A: Juventus e Lazio senza due big

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in vista del venticinquesimo turno di Serie A. In totale i giocatori squalificati sono undici, tutti per una giornata di gioco effettivo, di cui quattro a seguito di espulsione nell’ultimo turno di Campionato. Di seguito l’elenco completo dei giocatori squalificati.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Aye (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

Denswil (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

Murru (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

Schouten (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco;





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO

Bonucci (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Nandez (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Veloso (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Ramirez (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Felipe (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Sturaro (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);