Inter : Maggio sarà un inferno!

Con il comunicato emanato dalla Lega Calcio nella giornata di oggi che dichiarava il rinvio di 5 partite di Serie A, tra cui il derby d’Italia tra Juventus e Inter, per i nerazzurri ora il calendario è un vero e proprio tour de force. Il Corona Virus, che sta spaventando l’Italia intera, sta allarmando anche i tifosi della pazza Inter e del suo allenatore Antonio Conte. Il club nerazzurro infatti, in seguito alle misure prese dalla Lega per non permettere di far espandere il virus, ha saltato le ultime due partite di Serie A, con Sampdoria e Juventus. Per la partita scudetto contro la vecchia signora, si è già fissata la data del recupero (13 maggio), mentre per la sfida con i blucerchiati non si è avuta alcuna ufficialità.

Il calendario di Maggio

Restando in questa situazione, ai ragazzi di Conte spetterà un mese di Maggio infernale ed estenuante. Uno dei mesi chiave per una stagione calcistica di una squadra propone per Lukaku & co:

– 3 Maggio Inter – Fiorentina

– 7 Maggio Eventuale ritorno di semifinale di Europa League

– 10 Maggio Genoa – Inter

– 13 Maggio Juventus – Inter

– 17 Maggio Inter – Napoli

– 20 Maggio Eventuale finale di Coppa Italia

– 24 Maggio Atalanta – Inter

– 27 Maggio Eventuale finale di Europa League

(Inter – Sampdoria ancora da fissare)