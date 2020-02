Inter – Milan diretta tv e streaming gratis, dove vedere il match oggi 9 Febbraio

La 23esima giornata di campionato si chiuderà con il posticipo di lusso tra Inter – Milan un derby che vale tantissimo per entrambe le squadre.

Si chiude con il Derby di Milano la 23esima giornata di campionato con Inter – Milan che si giocano tanto con questa sfida, nerazzurri per riagganciare la Juventus e rossoneri che vogliono riscattare una stagione tutt’altro che positiva. Conte dovrà far a meno di Gagliardini e Handanovic che si sono allenati a parte e, molto probabilmente, non saranno del match: Padelli difenderà i pali con Skirniar – De Vrij e D’Ambrosio in vantaggio su Bastoni e Godin. Con la squalifica di Lautaro sarà Eriksen, sulla trequarti, ad affiancare l’unica punta Lukaku. Pioli, rispetto a settimana scorsa, recupera Ibrahimovic e in allenamento l’allenatore rossonero ha infatti provato il 4-4-1-1 con Bonaventura a sinistra e Calhanoglu dietro all’unica punta, con esclusione di Leao e Rebic che partirebbero dalla panchina. A centrocampo è certa l’assenza di Krunic, fermato da una frattura da stress al piede: rientra invece Bennacer dopo la squalifica. Ballottaggi risolti: dietro ci saranno Conti e Kjaer, con il danese recuperato che dovrebbe essere preferito a Musacchio.

La partita promette grande spettacolo e Sky detiene tutta l’esclusiva dell’evento che avrà inizio alle 20.45 e si potrà seguire su Sky Sport 1 ( Canale 201) e Sky Calcio HD ( 251). Inoltre, per gli abbonati, si può vedere anche la partita sull’app dedicata SkyGo che permette di vedere la partita comodamente in streaming.