Inter-Sampdoria probabili formazioni: Eriksen dal 1′?

INTER-SAMPDORIA PROBABILI FORMAZIONI: VERSO IL MATCH

Inter e Sampdoria si affronteranno Domenica 23 Febbraio alle ore 20:45 a San Siro, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A Tim. L’Inter di Conte, reduce dalla sconfitta nello scontro diretto contro la Lazio, proverà a riprendere la giusta strada in campionato forte dei tre punti ottenuti alla prima uscita in Europa League di giovedì sera contro il Ludogorets. La Sampdoria di Ranieri non naviga in buone acque: per i blucerchiati è una stagione molto difficile, l’arrivo di Ranieri sulla panchina ha dato maggiori sicurezze alla squadra, soprattutto in ambito difensivo, adesso però la situazione sembra essere decisamente peggiorata. La Sampdoria si trova infatti al quart’ultimo posto in campionato, ad un solo punto dalla zona retrocessione. La squadra di Ranieri è inoltre reduce da una pesante sconfitta contro la Fiorentina per 1 a 5: a conferma di come la stabilità difensiva che aveva trovato col nuovo tecnico, sia andata nuovamente perduta. La Samp è chiamata dunque a dare una scossa a questa stagione, che altrimenti potrebbe vederla arrivare alla fine del campionato in zone molto brutte della classifica: comincerà subito a cercare di fare bene a San Siro contro i nerazzurri, sperando di portare a casa punti preziosi per la lotta salvezza. L’Inter di Conte parte favorita, ma non può permettersi di sottovalutare nessun avversario, specie la Samp che solo due giornata fa aveva battuto per 3 a 1 il Torino.

INTER-SAMPDORIA PROBABILI FORMAZIONI: GLI INDISPONIBILI

Antonio Conte per la prossima sfida contro la Sampdoria dovrà fare a meno di Handanovic, Gagliardini, Sensi ed Esposito. Il capitano dell’Inter resta ancora fermo ai box per l’infortunio al dito della mano: i nerazzurri sperando di recuperarlo almeno per la partita di ritorno in Europa League, così da poterlo avere a disposizione per la sfida decisiva di campionato contro la Juve dell’1 Marzo. Gagliardini ed Esposito sono i più vicini al recupero, ma non riescono a rientrare già per la prossima partita. La stagione per Sensi è diventata un calvario, per lui si prospettano altre settimane di stop.

Claudio Ranieri conta un solo infortunato tra i calciatori della sua rosa, ovvero Ferrari. Tuttavia dovrà fare a meno di altri 2 calciatori che sono squalificati e salteranno la sfida contro l’Inter: Ramirez e Murru.

INTER-SAMPDORIA PROBABILI FORMAZIONI: LE SCELTE DEI DUE ALLENATORI

Conte, nonostante le prove tecniche di 4-3-1-2 operate negli ultimi minuti della partita contro il Ludogorets, si affiderà al classico 3-5-2. Padelli è chiamato ancora una volta a sostituire Handanovic tra i pali. La difesa a 3 sarà composta da Skriniar e De Vrij che hanno riposato in Europa League e da Bastoni (quest’ultimo in vantaggio su Godin). Sugli esterni torneranno Candreva sulla destra e Young sulla sinistra. Brozovic guiderà il centrocampo nerazzurro, mentre gli interni di centrocampo saranno Barella (favorito su Vecino) ed Eriksen. In attacco ritorna la coppia che tanto bene ha fatto negli ultimi mesi ovvero la Lu-La: Lukaku e Lautaro Martinez.

Claudio Ranieri si affiderà ad un 4-4-2. In porta di sarà Audero. La linea difensiva a 4 sarà composta da Bereszynski, Tonelli, Yoshida (in leggero vantaggio su Volley) e Augello. Depaoli e Jankto agiranno sugli esterni del centrocampo, con Linetty ed Ekdal al centro. La coppia d’attacco sarà formata da Quagliarella e Gabbiadini.

INTER-SAMPDORIA PROBABILI FORMAZIONI

INTER(3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni/Godin; Candreva, Barella/Vecino, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida/Colley, Augello; De Paoli/Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.