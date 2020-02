“Inter-Sampdoria rinviata per Coronavirus? Colpa di Suning”: scoppia l’ironia sul web

Inter-Sampdoria rinviata per Coronavirus, l’ironia sui social. È ormai psicosi generale in Italia dopo circa 140 casi accertati di persone positive al temibile virus proveniente dalla Cina, ma il numero è destinato a salire sempre di più. Gli effetti del Coronavirus hanno portato anche al rinvio di quattro partite della ventiquattresima giornata della Serie A e il rischio di un blocco dell’intero campionato è dietro l’angolo. Tra i match che non si sono disputati c’è anche Inter-Sampdoria e la squadra nerazzurra potrà beneficiare di una settimana inaspettata di riposo. Così i tifosi bianconeri e non solo si sono scatenati sui social a sette giorni dal derby d’Italia che, a questo punto, è a forte rischio. In particolare, su Twitter sono stati pubblicati numerosi post come “Il Coronavirus dalla Cina per far spostare la partita e recuperare Handanovic.

La potenza di Suning è oltre ogni limite”, “Cioè Suning ha architettato tutto questo affinché si trovassero terzi poco prima della sospensione di un campionato causato da un virus proveniente dalla Cina! Che potenza Suning” o “Finalmente si è vista la potenza di #suning. 1° far rinviare questa partita per nn far fare altri danni a #padelli. 2°far giocare le partite immediate future, a porte chiuse per annullare l’effetto Juventus Stadium su #Conte e i giocatori dell’#Inter #InterSampdoria #juveInter”.