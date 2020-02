Lazio, Acerbi dorme a Formello per recuperare dall’infortunio

Che Francesco Acerbi sia uno stakanovista già si sapeva ma che dormisse nel centro sportivo della Lazio per tentare un recupero in tempo brevi, nessuno poteva immaginarlo.

Ebbene sì il difensore classe ’88 dorme da due giorni a Formello dividendosi tra allenamenti personalizzati, piscina e terapie del caso.

Acerbi ha riportato uno stiramento di primo grado al polpaccio, già out conto il Genoa la settimana scorsa il roccioso centrale salterà anche il match casalingo che la sua Lazio dovrà affrontare sabato alle ore 15 contro il Bologna.



L’obiettivo di Acerbi è quello di provare a recuperare in tempo per la sfida del 7 Marzo contro l’Atalanta.

I tempi sono sicuramente brevi poiché in genere un infortunio, seppur non grave, necessita almeno di 15 giorni di stop.

Acerbi proverà un recupero lampo per aiutare la Lazio in un match delicato come quello contro l’Atalanta ad alto coefficiente di difficoltà.

Intanto Inzaghi studia le mosse anti-Bologna, a sostituire Acerbi contro la squadra di Mihajlovic sarà molto probabilmente Vavro che viaggia sempre di più verso la conferma dopo l’ottima prova conto il Genoa.

Da valutare le condizioni di Marusic, anche il montenegrino rischia di saltare il Bologna a causa di un affaticamento mentre Immobile si mette alle spalle lo spauracchio febbre che gli ha impedito di allenarsi nelle giornata di ieri, oggi l’attaccante si è allenato regolarmente

Mosse da valutare per il tecnico biancoceleste che spera di riabbracciare al più presto il suo Acerbi.