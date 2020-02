Lecce-Atalanta, ecco il pensiero dell’ex giallorosso Luca Anania.

Luca Anania, ex portiere del Lecce nella stagione 2003-2004, affida alla Gazzetta del Mezzogiorno il suo parere in merito al match di domenica al Via Del Mare. Ecco le sue dichiarazioni:«Quella bergamasca è una società modello, che vanta un settore giovanile di altissimo livello. Ha saputo costruire per gradi un qualcosa di importante, tanto da farsi apprezzare anche in Champions. Gasperini è un maestro. Il suo team si esprime ad altissimi livelli. Per i giallorossi sarà molto difficile, anche se sono convinto che Liverani non rinuncerà al suo credo. Il tecnico romano è in gamba, fa impostare sempre la manovra dal basso. Personalmente condivido questa scelta. Non credo che le barricate siano utili. Piuttosto servirà un’attenzione totale. Il Lecce, comunque, proverà a proporre il suo gioco». In merito al cammino del Lecce aggiunge:« Il cammino è estremamente positivo. Anzi, oltre le aspettative oserei dire. Mancosu e compagni sono fuori dalla zona rossa, anche se la salvezza è tuttta da conquistare. Ad inizio torneo, i pronostici volevano il Lecce in B. Invece, i giallorossi stanno dimostrando di poter stare in A. Merito del club, che è serio e preparato, a Liverani, che sa il fatto suo e sa come gestire le situazioni con le quali deve fare i conti, ma anche ai calciatori che lo seguono». Per quanto concerne i suoi trascorsi giallorossi:« Ho ricordi positivi. Ero giovane e mi fu data la possibilità di far parte di una squadra di A. Mi sono trovato bene e ho fatto un’esperienza di altissimo livello. Curiosamente, feci l’esordio proprio contro gli orobici».