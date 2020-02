Probabili formazioni Sampdoria-Fiorentina: Vlahovic titolare?

FORMAZIONI SAMPDORIA-FIORENTINA – VERSO IL MATCH

Sampdoria e Fiorentina si affronteranno Domenica 2 Febbraio alle ore 15:00 allo stadio Ferraris, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A Tim. La Sampdoria di Claudio Ranieri è reduce dal successo contro il Torino per 1 a 3, mentre la Fiorentina di Beppe Iachini non trova la vittoria da 4 giornate: l’ultima vittoria dei Viola è arrivata alla ventesima di Serie A contro il Napoli per 0 a 2, dopodiché sono arrivati un pareggio contro il Genoa e due sconfitte consecutive contro Juventus ed Atalanta. La situazione in classifica non è comoda per nessuna delle due squadre: la Samp si trova in sedicesima posizione con 23 punti, la Fiorentina in quattordicesima posizione a 25. La zona retrocessione non è così lontana, sarà importante per entrambe le squadre non perdere punti per la lotta per la salvezza. Inoltre le due squadre sono molto vicine in classifica e sono distanziate da soli 2 punti tra di loro: in caso di una vittoria della Samp, la squadra di Ranieri scavalcherebbe quella di Iachini.

FORMAZIONI SAMPDORIA-FIORENTINA – GLI INDISPONIBILI

Analizziamo la situazione dell’infermeria delle due squadre e anche la questione cartellini e squalificati. La Sampdoria dovrà fare a meno del difensore Ferrari, out per infortunio. Per quanto riguarda le squalifiche, Ranieri dovrà fare a meno anche di una pedina importante per il proprio centrocampo come Ekdal. Diffidati Ramirez e Murru, oltre all’infortunato Ferrari.

La Fiorentina non ha nessun giocatore squalificato. Per Iachini gli indisponibili sono 2: Ribery e il nuovo acquisto Kouamé. A rischio squalifica Chiesa, Lirola e Pezzella perché diffidati.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-FIORENTINA – LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

Ranieri va verso la conferma del solito 4-3-1-2. Audero proteggerà i pali della Doria, in difesa ci saranno Bereszynski, Tonelli, Colley (in vantaggio sul nuovo acquisto Yoshida) e Murru. A centrocampo Ronaldo Vieria è in vantaggio su Bertolacci per il ruolo di vertice basso davanti la difesa. A completare il reparto le due mezzali Thorsby e Linetty (anche Jankto potrebbe lottare per la posizione di mezzala, ma sia Thorsby che Linetty sono in netto vantaggio sul ceco); sulla trequarti Gaston Ramirez che viene da un ottimo momento di forma. In attacco confermata la coppia formata da Quagliarella e Gabbiadini.

Beppe Iachini adotterà il 3-5-2 come sistema di gioco. Tra i pali ci sarà il polacco Dragowksi. La linea di difesa a tre sarà composta da Milenkovic, Pezzella e uno tra Caceres e Igor (il ballottaggio è aperto, in leggero vantaggio l’uruguaiano). Gli esterni da un lato e dall’altro saranno Lirola e Dalbert. A centrocampo Pulgar sarà il regista, il vertice basso, con Castrovilli (ormai recuperato dopo i problemi fisici delle ultime settimane) come interno sinistro. Il dubbio per Iachini riguarda l’altra mezzala: Benassi e Duncan si giocano una maglia da titolare, l’italiano dovrebbe essere in vantaggio. In attacco Dusan Vlahovic dovrebbe spuntarla su Cutrone per una maglia da titolare al fianco di Federico Chiesa.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-FIORENTINA – LO SCHIERAMENTO IN CAMPO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley/Yoshida, Murru; Thorsby/Jankto, Ronaldo Vieira/Bertolacci, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres/Igor; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Benassi/Duncan, Dalbert; Vlahovic/Cutrone, Chiesa.