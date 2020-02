Roma-Bologna. Domani sera alle ore 20.45 allo stadio ‘Olimpico’ la Roma di Paulo Fonseca ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic, il match è valido per il primo anticipo della 23.a giornata del campionato di Serie A. I giallorossi sono attualmente quinti in classifica con 39 punti (11 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte) a pari merito con l’Atalanta che è davanti rispetto ai giallorossi per una migliore differenza reti, Roma che è reduce dal pesante K.O del ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo, gara dominata dai neroverdi che hanno vinto per 4-2. Gli ospiti, invece, occupano l’11.a posizione in classifica con 30 punti all’attivo (8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria interna per 2-1 nei confronti del Brescia. Roma-Bologna sarà diretta dal signor Pairetto di Nichelino, coadiuvato dai signori Meli e Fiorito, mentre il quarto uomo sarà il signor Pezzuto. Al Var ci sarà il signor Calvarese, mentre l’assistente Avar sarà Schenone.

Roma-Bologna, le probabili formazioni. QUI ROMA- Fonseca si affiderà al classico 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali; i due terzini saranno Spinazzola e Kolarov con Mancini e Smalling al centro della difesa; in mediana spazio per Villar e Cristante con Under, Perotti e Kluivert alle spalle dell’unica punta Dzeko. QUI BOLOGNA- Mihajlovic risponderà a specchio, dunque 4-2-3-1 anche per il tecnico serbo con Skorupski in porta; Mbaye e Tomiyasu saranno i due terzini con Bani e Danilo a formare la coppia centrale; in mediana spazio per Schouten e Poli con Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Tomiyasu; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Roma-Bologna, come seguire il match in tv e streaming

Roma-Bologna, info diretta tv e streaming. Il primo anticipo della 23.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Roma-Bologna, i precedenti. Giallorossi e rossoblu si sono affrontati per ben 150 volte allo stadio ‘Olimpico’ di Roma con un bilancio in perfetta parità, infatti sia le vittorie della Roma che quelle del Bologna sono 50, mentre 46 sono i pareggi. Nello scorso campionato all’ Olimpico terminò con un successo per 2-1 della Roma con le reti di Kolarov e Fazio per la Roma e di Sansone per il Bologna.