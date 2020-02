Ronaldo presente al Festival di Sanremo. Georgina su Instagram: “Stiamo arrivando”

Ronaldo, sarà presente o meno al Teatro Ariston di Sanremo? Questo era l’interrogativo dei fan del portoghese e non solo. L’interrogativo dei tanti fan di Cristiano Ronaldo viene sciolto quando le telecamere lo inquadrano in prima fila per stare accanto alla sua compagna Georgina Rodriguez, valletta della terza serata del 70.esimo Festival di Sanremo. Il portoghese è stato anche protagonista quando Amadeus scendendo le scale per andare da lui e salutarlo e il portoghese ha regalato una maglia bianconera con il suo numero 7 firmata al conduttore, che ha accettato il regalo di Ronaldo pur non nascondendo la sua fede interista come fatto in una gag con la stessa Georgina. Ricordiamo Ronaldo sabato sera sarà di scena al ‘Bentegodi’ di Verona per scendere in campo con la sua Juventus contro il Verona di Juric.

Georgina fa trapelare la presenza di Ronaldo su Instagram

Georgina Rodriguez aveva fatto trapelare qualcosina su Instagram riguardo alla presenza del portoghese, postando “Stiamo arrivando”. Dalla pubblicazione del post si sono fatte sempre più consistenti le voci che avrebbero voluto Ronaldo a Sanremo. Ronaldo, 35 anni ieri, ha alloggiato in una suite di lusso nella stessa città di Sanremo con un look particolare: un completo blu, camicia bianca e la cravata ed ha mostrato subito il suo sorriso.