Sampdoria-Fiorentina diretta tv e streaming: dove vederla

SAMPDORIA-FIORENTINA DIRETTA TV E STREAMING – IL MATCH

Sampdoria e Fiorentina si sfideranno Domenica 16 Febbraio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match è valido per la ventiquattresima giornata di Serie A Tim. Le due compagini, allenate da Claudio Ranieri e Beppe Iachini, sono in posizioni di classifica non molto comode: al sedicesimo posto la Sampdoria con 23 punti, al quattordicesimo posto la Fiorentina con 25 punti. La zona retrocessione non è molto distante, si preannuncia dunque un match equilibrato nel quale le due squadre cercheranno di non perdere: di conseguenza tenderanno ad approcciare il match in modo più difensivo che offensivo.

SAMPDORIA-FIORENTINA DIRETTA TV E STREAMING – CURIOSITÀ

Sia la Sampdoria che la Fiorentina hanno trovato la rete in tutte le ultime otto sfide di Serie A: 26 reti nel parziale, una media di 3.3 a incontro. In questo campionato la Sampdoria non ha ancora vinto due gare di fila: è reduce dalla vittoria per 1 a 3 ai danni del Torino, vincendo anche questo match contro la Viola riuscirebbe a sfatare questo tabù. La Fiorentina è tra le vittime preferite del bomber blucerchiato Fabio Quagliarella: sono 11 le reti realizzate dal centravanti di Castellammare di Stabia contro la Fiorentina (stesso numero di reti realizzate anche contro Atalanta e Chievo Verona).

SAMPDORIA-FIORENTINA DIRETTA TV E STREAMING – DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita tra Sampdoria e Fiorentina andrà in scena Domenica 16 Febbraio alle ore 15:00 al Ferraris. La diretta tv della partita sarà offerta da Sky Sport al canale 253 per gli abbonati a Sky Calcio (in alternativa, la partita sarà visibile sul canale di Diretta Gol, 251, insieme a Juventus-Brescia). Il match sarà visibile anche in streaming per gli abbonati a Sky tramite l’app di Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e pc.