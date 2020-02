Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Inter: tanti dubbi per Sarri e Conte

Le probabili formazioni di Juventus-Inter. Domenica sera si gioca l’attesissimo derby d’Italia, una sfida decisiva psicologicamente per le sorti dello scudetto. Per quanto riguarda i ventidue che saranno schierati in campo sono ancora tanti i nodi da sciogliere per i due allenatori. In casa Juventus potrebbe tornare dal primo minuto al centro della difesa capitan Chiellini al posto di De Ligt con Danilo favorito su De Sciglio sulla fascia destra. A centrocampo Matuidi potrebbe riprendersi una maglia da titolare ai danni di Rabiot con Cuadrado confermato nel tridente al fianco di Cristiano Ronaldo e Dybala. Tra gli ospiti dovrebbe ritornare Handanovic in porta dopo lo stop di un mese mentre Conte deve ancora scegliere uno tra Vecino e Eriksen.

Juventus(4-3-3): Szczesny; Danilo L., Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, De Ligt, Rabiot, Khedira, Bentancur, Douglas Costa, Bernardeschi, Higuain

Inter(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Conte. A disposizione: Padelli, Berni, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Biraghi, Moses, Eriksen, Borja Valero, Asamoah, Sanchez, Esposito.

Juventus-Inter,le statistiche. Sono 173 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 83 le vittorie della Juventus, 44 i pareggi e 46 le vittorie dell’Inter. I bianconeri hanno perso soltanto una delle ultime 14 sfide di Serie A contro l’Inter con cinque pareggi e otto successi. Il 3-1 nel novembre 2012 rimane l’unico successo dell’Inter allo Stadium in Serie A: da allora quattro successi per la Juventus, che ha tenuto la porta inviolata nelle quattro occasioni più recenti, e due pareggi nel 2015 e nel 2017.