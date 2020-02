Serie A, Napoli-Lecce 2-3

Quest’oggi, nel match valido per la 23 giornata, la quarta del girone di ritorno, il Lecce di Liverani sbanca il San Paolo, battendo 2-3 il Napoli. Il tecnico capitolino manda in campo i suoi col consueto 4-3-1-2, confermando la formazione opposta al Torino una settimana fa. Partono subito forte i padroni di casa, che al 10 min hanno la prima occasione per passare in vantaggio, ma il colpo di testa di Milik finisce alto sopra la traversa. Al 14 altra opportunità per i ragazzi di Gattuso con Zielinski, che però non è preciso. Dieci minuti più tardi un disimpegno errato dei pugliesi favorisce ancora il bomber polacco, ma il suo sinistro finisce sull’esterno della rete. Subito dopo ci prova anche Insigne con un destro a giro di fuori molto. Alla mezzora i salentini si affacciano per la prima volta in area avversaria, e passano in vantaggio con un tap-in facile di Lapadula. Prima della fine della prima frazione di gioco, altra opportunità per Insigne, ma il delizioso pallonetto del capitano del Napoli si stampa sul palo. Nella ripresa subito pareggio dei partenopei con Milik che insacca da due passi. Ma i salentini, davvero in stato di grazia, ci provano dapprima con un sinistro di Falco al 57, per poi passare al 61 con Lapadula, che colpisce di testa su cross del numero 10 tarantino. I campani sembrano tramortiti, così i giallorossi trovano anche il tris, con una bomba dalla distanza di capitan Mancosu su punizione. Nel finale gli azzurri provano a riaprirla con un bel gol in rovesciata di Callejon al 90, ma è troppo tardi. Finisce 2-3. Ottima prestazione del Lecce, che si conferma in crescita dopo la gara col Torino di domenica scorsa.