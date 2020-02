Udinese-Fiorentina streaming gratis e diretta Tv Serie A: dove vedere il match del 29/2

Sabato 29 febbraio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A tra Udinese-Fiorentina. Le due compagini si sfideranno alla Dacia Arena di Udine. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da ben due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, i bianconeri hanno pareggiato per 0-0 in casa contro il Verona ed hanno pareggiato anche in trasferta per 1-1 contro il Bologna. La Fiorentina, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. In particolare, i Viola hanno vinto per 5-1 in trasferta contro la Sampdoria ed hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Milan. L’Udinese occupa attualmente la quindicesima posizione in classifica a quota 27 punti. La Fiorentina è tredicesima a quota 29 punti.

Udinese-Fiorentina: streaming gratis e diretta Tv

Udinese-Fiorentina in programma sabato 29 febbraio alle ore 18:00 sarà trasmessa da Sky, canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go. Il servizio è disponibile senza alcun costo aggiuntivo per i clienti della pay Tv e accessibile su PC, smartphone e tablet.