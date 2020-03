Agnelli non vuole l’assegnazione dello Scudetto 2019/20: ecco il “mi piace” che lo conferma

In un momento incerto come questo, povero di conferenze stampa e dichiarazioni da parte di giocatori e presidenti presenti nel mondo del calcio, un semplice “like” può farci intendere quali sono le reali intenzioni dei diretti interessati. Questo potrebbe interessare Andrea Agnelli, presidente della Juventus molto attivo sui social.

La Lega Calcio non ha ancora deciso sul da farsi per quanto concerne l’organizzazione del campionato di Serie A, letteralmente in tilt per via del coronavirus. Una soluzione che soddisfi tutte le squadre, è ancora in alto mare e dato che il campionato potrebbe non riprendere in tempi brevi, nei prossimi giorni qualcosa si dovrebbe muovere a titolo definitivo. Intanto il presidente della Juventus via Twitter, lascia intendere le sue intenzioni ponendo un “mi piace” a un commento di un tifoso inerente a un ipotetico titolo consegnato alla Juventus a tavolino:

“Sarebbe meraviglioso se dicessimo “no grazie”.

Il like di Agnelli lascia intendere come la Juventus non voglia assolutamente avvalersi di un titolo conseguito a tavolino. La Lega Calcio ha affermato di voler assegnare il titolo di Campione d’Italia in un modo o nell’altro. I bianconeri sono al primo posto, ma stando al like sospetto di Agnelli su Twitter, non accetteranno di vincere così facile un campionato così combattuto come quello di questa stagione.