🙏 @radicigroup e #Atalanta insieme per Bergamo! 🏥 Le due realtà bergamasche hanno deciso di sostenere l’Ospedale da campo che l’Associazione Nazionale degli Alpini sta costruendo negli spazi della Fiera di Bergamo, con l’obiettivo di rispondere all’emergenza coronavirus. . 🤝 #RadiciGroup and Atalanta together for Bergamo! 🏥 The two Bergamo’s entities have decided to help the temporary field hospital that is been building to face the Coronavirus emergency. #BergAMO #molamia 🖤💙