Bargiggia attacca i tifosi dell’Inter su Twitter: “Ve la prendete con un bambino di 10 anni. Miserabili indegni”

Le polemiche che si sono generate nei giorni scorsi relativi al rinvio di Juventus-Inter, inizialmente programmata per domenica 1 marzo alle ore 20.45 all’Allianz e poi riprogrammata per domenica 9 marzo alle 20.45 sembrano non del tutto placate. La scintilla era scoppiata con una storia pubblicata dal presidente nerazzurro Steven Zhang in un attacco diretto nei confronti del presidente della Lega, Paolo Dal Pino, ecco le sue parole: “Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto. Probabilmente sei il più grande e peggiore pagliaccio che ho mai visto. 24 ore, 48 ore, sette giorni, e cos’altro? Cosa farai ora? E ora parli di valori sportivi e competizione leale? se non proteggiamo i nostri atleti e allenatori e gli chiediamo di giocare 24 ore al giorno per una settimana senza mai fermarci? Sì, sto parlando di te. Il nostro presidente di lega Paolo Dal Pino. Vergognati. È ora che ti alzi in piedi e ti prendi le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020. Tutti nel mondo, non importa se interisti o juventini, fate attenzione! Questa è la cosa più importante per voi, per le vostre famiglie e per la nostra società!” (fonte:gianlucadimarzio.com).

Zhang poi ha precisato e ha spiegato in termini leggermente più pacati la situazione: “Quando questo individuo ha proposto di posticipare Juventus-Inter di un solo giorno per poter avere il pubblico allo stadio, in una situazione del genere io credo che da un punto di vista morale fosse completamente sbagliato. Noi crediamo che la salute pubblica e la sicurezza siano le cose più importanti e niente può metterle a rischio. Abbiamo sentito la responsabilità di rifiutare questo tipo di proposta. Molti pensano che le mie parole siano state dure. Ma per proteggere la sicurezza e la gente, le parole non sono mai dure” (fonte:www.fcinter1908.it).



Bargiggia se la prende con i tifosi nerazzurri

Bargiggia duro con i rifosi dell’Inter. Paolo Bargiggia, giornalista Mediaset, intanto esprime il suo disappunto ed attacca su Twitter i tifosi nerazzurri: “I cosiddetti tifosi interisti che da giorni stanno insultando, minacciando e prendendo in giro il figlio del presidente di Serie A Paolo Dal Pino, un bambino di 10 anni, sono dei miserabili indegni di questo Mondo”.

I cosiddetti tifosi interisti che da giorni stanno insultando, minacciando e prendendo in giro il figlio del presidente di @SerieA Paolo Dal Pino, un bambino di 10 anni, sono dei miserabili indegni di questo Mondo. @Inter — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 6, 2020

Bargiggia, sempre su Twitter scrive: “Sarà tra i 30 e i 50 milioni di euro la richiesta di risarcimento danni che il presidente Serie A farà nella causa in sede civile al presidente Inter Steven Zhang; la reiterazione delle accuse arrivate anche da Londra vengono considerate un’aggravante”.