Beckham su Instagram: ringraziamenti ai medici e Peter Pan per i figli

Le storie di Instagram dei calciatori sono sempre più in voga in questo periodo di casa forzata. Il coronavirus costringe alla quarantena e i nostri campioni si dilettano come possono. Alcuni postano video o foto dei propri allenamenti, altri organizzano tornei di FIFA 20 con i propri amici, altri ancora instaurano chat live con i propri tifosi. Poi ci sono gli ex calciatori, i quali solitamente aprono ristoranti di lusso oppure prendono le redini di una squadra di calcio, investendo il denaro guadagnato durante la fruttuosa carriera da calciatore.

Uno di questi è David Beckham. L’ex stella di United, Real Madrid e Milan, ha acquistato – assieme ad altri co-proprietari – il Miami, squadra che milita ora in MLS. Per via del coronavirus, la squadra americana non ha potuto proseguire il suo cammino nel campionato americano e il suo proprietario inglese si è saggiamente rintanato in casa.

Beckham, il ragazzo di Londra è diventato uomo

Il tempo passato nella propria dimora, Beckham lo spende con i propri figli. Atteggiamento da padre vero quello di Becks, che legge Peter Pan alla sua bambina durante queste giornate difficili per l’umanità. Non mancano i ringraziamenti del campione britannico si medici e infermieri. Il tutto postato su Instagram. Beckham non si smentisce: classe in campo e nella vita.