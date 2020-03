Cagliari, esonerato Maran. Al suo posto, si valuta l’ipotesi Canzi

Il Cagliari ha esonerato Rolando Maran. Secondo quanto rivela l’emittente Sky Sport, l’allenatore trentino sarebbe stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta con la Roma per 3-4, l’ennesima battuta d’arresto di una lunga striscia negativa che dura dal mese di dicembre.

Gli isolani, dopo un inizio sorprendente, che li ha visti arrivare in zona Champions, non vincono dal 2 dicembre scorso, data in cui si sono imposti sulla Sampdoria. Da allora, sono arrivate otto sconfitte e quattro pareggi, risultati che li hanno fatti scivolare nella parte destra della classifica.

Stando a quanto afferma Sky Sport, la società, guidata dal Presidente Giulini, valuta una soluzione interna per affidare la guida tecnica: al vaglio, vi è il nome dell’allenatore della squadra primavera Max Canzi.

Nelle scorse ore, era emerso anche il nome di Andrea Stramaccioni, ma l’idea è stata immediatamente abbandonata.

I prossimi impegni del Cagliari saranno cruciali per il raggiungimento tranquillo della salvezza. Calendario alla mano, i rossoblù dovrebbero affrontare la Spal, sabato in trasferta, ed il Torino tra le mura amiche, prima della pausa per le nazionali.

E’ ovvio che per come si era messa la stagione nelle prime giornate di campionato, la società abbia ridimensionato di molto le proprie aspettative. Con il nuovo tecnico sarà necessaria una svolta, per non rischiare di compromettere ulteriormente l’annata.