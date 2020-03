Coronavirus, l’annuncio della Lega A: “Vogliamo terminare la stagione quando sarà possibile”

Coronavirus, l’annuncio della Lega Serie A: “Vogliamo terminare la stagione quando sarà possibile”. Questo il comunicato stampa ufficiale apparso pochi minuti fa sul sito della Lega. La sospensione durerà fino a quando le condizioni sanitarie non lo permetteranno: poi, nei prossimi mesi, si continuerà il campionato. Probabile quindi il rinvio di Euro 2020.



Coronavirus, Lega Serie A: “La stagione si termina ad ogni costo. No al rinvio”

Il campionato di Serie A TIM 2019/20 continuerà. Questa l’intenzione della Lega, comunicata nella giornata di giovedì ai club di Serie A e seguita da tutte le altre leghe europee. Per ora, almeno fino ad aprile, non si può giocare, ma dopo la speranza è quella di poter tornare in campo il prima possibile.

La Lega ha infatti annunciato di non avere nessuna intenzione di sospendere definitivamente la Serie A, ma aspetterà ovviamente che l’emergenza coronavirus passi. Il possibile slittamento dell’Europeo al 2021 potrebbe portare il campionato, di fatto, a svolgersi tra maggio e giugno. Nessun dubbio, il cammino è tracciato. Il comunicato apparso sul sito.

"La Lega Serie A ha riunito oggi i rappresentanti delle Società in video conference, proseguendo la valutazione, iniziata ieri, dell'impatto del COVID-19 sull'attività sportiva. La posizione della Lega Serie A, condivisa ieri con i Club e seguita da tutte le altre Leghe europee, resta quella di terminare l'attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno".

Il campionato ha deciso di organizzarsi per combattere e ragionare sul futuro della Serie A 2020: