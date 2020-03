Cremonese, 27 anni fa lo storico trionfo nella Coppa Anglo-Italiana

Oggi 27 marzo 2020 ricorre il 27° avversario del trionfo della Cremonese di mister Luigi Simoni nella Coppa Anglo-Italiana quando a Wembley riuscì a sconfiggere il Derby County per 3-1. Di tempo ne è passato parecchi e di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, ma ricordiamo anche a chi magari non c’era perchè non era ancora nato,quel grande trionfo.

Questa mitica manifestazione dal sapore antico in realtà era stato interrotta nel 1985 dopo gli incresciosi fatti dello stadio Heysel Bruxelles nella famosa finale di Coppa Campioni tra Juventus-Liverpool dove persero la vita 39 persone, con squalifica delle squadre d’Oltremanica per cinque anni dalle competizioni europee.

Il torneo fu ripristinato proprio nella stagione 1992-1993 dove presero parte sedici formazioni equamente divise tra Italia e Inghilterra: per i nostri colori le partecipanti furono le retrocesse della stagione prima Cremonese, Bari, Cesena e Verona e le prime quattro non promosse della serie cadetta sempre della stagione precedente, ovvero Cosenza, Pisa, Reggiana e Cesena, mentre per l’Inghilterra le partecipanti furono Brentford Utd, Portsmouth, Birmingham, Newcastle, Derby County, Tranmere, West Ham e Bristol City.

I raggruppamenti erano due formati otto formazioni (quattro per nazione) con partite di solo andata giocate solo tra team italiani e inglesi (senza derby) e al termine dei quattro match le prima classificata italiana e inglese per raggruppamento,si sarebbero incontrati in semifinale nei due derby fratricidi. Nel girone A primeggiarono gli inglesi del Brentford con 12 punti, mentre il Bari solo quarto, fu la prima delle nostre squadre con 6 punti, invece nel girone B, passarono il turno Cremonese con 10 punti e Derby County con 9.

Nei due derby di semifinale la Cremonese ebbe la meglio del Bari vincendo 4-1 allo Zini e pareggiando 2-2 al San Nicola meritando senza dubbio l’atto finale, mentre il Derby County si qualificò solamente grazie alle reti segnate in trasferta perchè nel match d’andata vinse 4-3 sul campo del Brentford Utd, mentre nel match di ritorno giocato davanti al proprio pubblico (al famoso Baseball Ground) perse per 2-1.

Dunque tutto era pronto per la grande sfida al mitico stadio Wembley di Londra tra Cremonese-Derby County che nella gara del girone B vide prevalere i grigiorossi per 3-1 in trasferta.

Cremonese-Derby County, la partita

Sabato 27 marzo 1993 il Derby County avevo quasi tutto lo stadio a proprio favore con quasi 40 mila tifosi tra i loro supporters e quelli simpatizzanti londinesi, mentre da Cremona giunsero ben 1000 tifosi che per tutta la gara non fecero mai mancare il loro apporto.

La formazione lombarda annoverava in rosa ottimi giocatori, basti per ricordare Maspero, Giandebiaggi, Tentoni, Dezotti, Turci e Nicolini; alle ore 16 l’arbitro spagnolo Velasquez fischiò l’inizio della sfida e la Cremonese nonostante il fattore campo avverso partì subito alla grande e già al 13′ si portò in vantaggio con un colpo di testa del difensore Verdelli bravo a sfruttare un calcio d’angolo ben calciato dallo sloveno Florijancic, ma solo dopo dieci minuti la squadra di inglese dell’allenatore Arthur Cox pervenne al pareggio sempre di testa con Gabbiadini su assist di Patterson.

I grigiorossi nel finale di primo tempo ebbero la grande occasione di riportarsi in vantaggio quando il fischietto iberico decretò un calcio di rigore per un netto fallo di Forsyth su Giandebiaggi, ma Nicolini specialista dal dischetto si fece parare la conclusione dal portiere avversario Tylor.

Nella ripresa ci poteva essere il contraccolpo psicologico di Maspero e compagni, ma invece solo dopo quattro minuti proprio il fantasista grigiorosso realizzò il 2-1 su rigore per l’atterramento di Tentoni dell’estremo difensore inglese, nel finale sempre lo stesso attaccante in contropiede con un bel tiro angolato mise in ghiaccio il risultato facendo gioire i suoi tifosi che a quel punto avevano la Coppa Anglo-Italiana in tasca. Al fischio finale tutta la squadra impazzì di gioia e potè alzare al cielo il trofeo che a distanza di 27 anni è sempre ricordato con grande fierezza da tutta la città di Cremona.

Cremonese-Derby County, il tabellino della gara

Cremonese: Turci, Gualco, Pedroni, Cristiani, Colonnese, Verdelli, Giandebiaggi, Nicolini, Tentoni (87′ Montorfano), Maspero, Florijancic (70′ Dezotti). In panchina: Violini, Ferraroni, Lombardini.

Derby County: Taylor, Patterson, Forsyth, Nicholson, Coleman, Pembridge, Micklewhite, Coulooze, Kitson, Gabbiadini, Johnson (81′ Simpson). In panchina: Sutton, Comyn, Hayword, Stallard.

Arbitro: Velasquez (Spa)

Reti: 11’ Verdelli, 23’ Gabbiadini, 49’ Maspero(rig.), 83’ Tentoni