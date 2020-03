Derby County-Manchester United. Alle ore 20.45 di giovedì 5 marzo al ‘Pride Park Stadium’ di Derby i padroni di casa del Derby County allenati da Phillip Cocu ospitano il Manchester United di Ole Gunnar Solskjær, il match è valido per gli ottavi di finale della Fa Cup. Diverso è stato il percorso delle due squadre all’interno della competizione per raggiungere quest’ottavo di finale: il Derby ha eliminato nei 32.esimi di finale il Crystal Palace vincendo in trasferta per 0-1 e ai 16.esimi di finale ha avuto alla meglio del Northampton dopo il Replay vincendo in casa per 4-2 dopo lo 0-0 del primo match; lo United, invece, ha eliminato ai 32.esimi di finale il Wolverhampton vincendo al Replay per 1-0 ad ‘Old Trafford’ dopo lo 0-0 del primo match e ai 16.esimi di finale ha eliminato il Tranmere vincendo in trasferta 0-6. Il Derby occupa la 13.a posizione in Championship con 48 punti ed è reduce dalla vittoria esterna per 1-3 contro lo Sheffield Wednesday; lo United, invece, occupa la 5.a posizione in Premier League con 42 punti ed è reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Everton. Questo match è stato ribattezzato come il match di Wayne Rooney, ora al Derby County ma bandiera dello United, infatti con i ‘red devils’ l’attaccante inglese ha giocato dal 2004 al 2017. In caso di parità al termine dei 90 minuti non si andrà a supplementari e rigori ma si giocherà il Replay a campi invertiti.



Derby County-Manchester United, come seguire il match in tv e streaming

Derby County-Manchester United, info diretta tv e streaming. Questo ottavo di finale della Fa Cup sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.