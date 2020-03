Donnarumma-PSG: il litigio Leonardo-Navas spinge Gigio a Parigi?

In Francia sta tenendo banco il violento litigio che c’è stato tra il portiere costaricano Keylor Navas e il direttore sportivo del PSG, Leonardo. Tra i due ci sarebbero state parole grosse e addirittura uno scontro fisico, che porterà con ogni probabilità alla cessione dell’ex Real Madrid a fine anno. Il rendimento di Navas in questa stagione, è stato ottimo ma episodi simili possono minare la tranquillità dello spogliatoio della capolista di Ligue 1.

Salvo clamorosi ripensamenti, Navas non sarà il portiere del PSG nella prossima stagione e Al-Khelaifi si ributterà sul mercato. Il prestigioso posto vacante potrebbe essere occupato da David De Gea, portiere in rotta con lo United e seguito da tempo dai transalpini. A sua volta, anche Gianluigi Donnarumma del Milan potrebbe essere un considerevole candidato a prendere il posto di Navas.

Il PSG ha sempre seguito Donnarumma, Raiola gradisce la destinazione

Sono anni che il PSG vuole acquistare Donnarumma. Il portiere del Milan è rimasto in rossonero per via della famiglia soprattutto, ma non ha mai creduto al progetto. Gli fa eco il suo procuratore, Mino Raiola. Gigio non ha ancora rinnovato con la società milanese e ciò lascia presagire qualcosa. Leonardo stravede per lui e il litigio con Navas, potrebbe indurre il ds brasiliano a tornare alla carica sul fortissimo estremo difensore italiano la prossima estate.