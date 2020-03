Dybala positivo al COVID-19: “Io e la mia ragazza stiamo bene”

Il risultato del tampone è arrivato e Paulo Dybala è risultato positivo al coronavirus. Una notizia non piacevole per la Joya, terzo giocatore della Juventus positivo al coronavirus dopo Rugani e Matuidi. Oltre che al fuoriclasse juventino, anche la ragazza Oriana Sabatini è risultata positiva al tampone. Una giornata da dimenticare per l’ex Palermo che ha voluto comunque tranquillizzare i tifosi:

“Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!”

La notizia sta allarmando tutti i tifosi della Juventus e gli appassionati di calcio. Nelle ore scorse, girava una fake news riguardo una presunta positività di Dybala. Notizia che fu smentita dal diretto interessato, il quale poi ha confermato di aver eseguito il test coronavirus. Oggi la doccia fredda della positività. Dybala, in questi giorni è apparso in buonissime condizioni. Attivo sui social, il calciatore è parso felice su Instagram assieme alla sua ragazza Oriana, tenendo informati i tifosi ogni giorno con post divertenti. Auguriamo all’attaccante della Juventus e alla sua fidanzata Oriana, una pronta guarigione da parte di tutta la redazione di SuperNews.