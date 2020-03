Dybala posta su Instagram la sua collezione di maglie: “Quante sono?”

Ogni calciatore che si rispetti ha un guardaroba ricco e soprattutto pieno di maglie degli avversari. È tradizione storica lo scambio di maglie da parte dei calciatori a fine partita o nell’intervallo di un match e qualche nostro beniamino ha delle vere e proprie reliquie in casa. Possiamo ricordare – per fare un esempio – la maglia di Cristiano Ronaldo presente in casa dell’ex Inter Luigi Di Biagio. Maglietta storica dato che risaliva a quando CR7 militava nello Sporting Lisbona. Club che lo ha lanciato sul grande calcio.

Qualche ora fa, uno dei giocatori più importanti dell’attuale Serie A – forse il più importante – Paulo Dybala, ha postato nella sua pagina Instagram la foto della sua collezione personale direttamente da camera sua. Anche il 10 della Juventus è tra i più attivi su Instagram e dopo aver postato un video dove dimostrava le proprie abilità in cucina, adesso è tornato attivo per pubblicare l’invidiabile raccolta di magliette. Il numero è davvero notevole e l’argentino ha digitato la frase ironica nella sua didascalia: “Cuantas hay?”, ovvero “quante sono?” in spagnolo.

In questa collezione possiamo notare pure la camiseta storica di Riquelme del Boca Juniors sul fondo, così come quella in primo piano di Jose Mauri, il quale ha ringraziato pubblicamente Dybala con un messaggio al post. Che dire, una collezione stellare.