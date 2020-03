Frosinone-Cremonese streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 7 marzo

Sarà una 28a giornata molto particolare in Serie B. Per via del coronavirus, le partite del campionato cadetto saranno disputate a porte chiuse fino al 3 aprile. La decisione è stata presa con il tentativo di non far espandere il virus COVID-19, il quale sta stravolgendo il mondo dello sport. La seconda della classe, il Frosinone di Alessandro Nesta, non potrà contare sul proprio pubblico di casa nell’importante gara contro la Cremonese.

I giallo blu allenati dall’ex calciatore di Milan e Lazio, sta vivendo un’ottimo momento in Serie B, essendo in zona promozione. Il sogno Serie A è più vivo che mai, ma le inseguitrici non stanno mollando un centimetro. Il Frosinone viene da 9 risultati utili consecutivi, nei quali ha collezionato sei vittorie. Tra queste vittorie c’è pure il successo sulla Salernitana di Ventura, squadra che tallona gli uomini di Nesta e distante ora cinque punti. Ciò che ha lasciato qualche perplessità, è stato il pareggio con il fanalino di coda Livorno nella scorsa giornata per 2-2. Una frenata che nessuno si aspettava.

La Cremonese sta lottando con le unghie e con i denti per rimanere in B, ma le ultime due prestazioni sono state un brusco passo indietro dopo il successo per 5-0 con il Trapani. Un pari a reti inviolate con il Cittadella, seguito dalla sconfitta interna con l’Empoli, hanno lasciato la Cremonese in zona play-out a -5 dalla salvezza matematica. Fare risultato con un Frosinone così inarrestabile appare utopistico, ma il neo allenatore Bisoli – subentrato a Baroni – avrà il diritto di provarci. Calcio d’inizio ore 15, sabato 7 marzo.

Il match di Serie B, Frosinone-Cremonese, in programma sabato 7 marzo alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN.