Il messaggio di Leo Bonucci: “Sofferenza ma tanta accortezza”

“È strano giocare una partita senza tifosi, ma vi abbiamo voluto salutare perché sapevamo che anche da casa avete sofferto e gioito insieme a Noi. In questo momento così particolare ogni accortezza può fare la differenza e dobbiamo essere tutti pronti a fare la nostra parte“. Questo è il messaggio di Leonardo Bonucci tramite il suo profilo Twitter.



Leo Bonucci ha guidato da capitano alla vittoria del Derby d’Italia nella serata surreale di domenica sera. Un clima mai visto prima. Una pagina della storia del calcio e non solo. Nel messaggio, come hanno detto in precedenza altri atleti e volti dello spettacolo, si sottolinea la linea da adottare in questi giorni: accortezza. L’intelligenza di agire secondo le misure emanate dal governo per combattere l’ostico avversario di questi giorni. Una situazione più grande di noi, un momento storico che richiede tutta la nostra forza di volontà nell’agire per il verso giusto, con responsabilità.

La prima frase riferisce al tifo, da sempre parte essenziale del calcio. Il tifoso nello sport è il dodicesimo uomo, una colonna fondamentale per affrontare i novanta minuti, soprattutto in partite cruciali come quella di domenica, contro l’Inter, in una classica del calcio italiano. Sono stati tanti gli abbracci nella domenica di calcio, non poteva andare diversamente ma è lecito pensare che il più bello dovrà ancora esserci. L’abbraccio, quando tutto sarà terminato e la gente ritornerà alla normalità. Per adesso, come sottolinea Bonucci è giusto fare la “nostra parte” per gioire veramente. Gioire con spensieratezza.