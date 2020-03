Insigne ringrazia i tifosi su Instagram: “Grazie di tutto, ma state a casa”

Il mondo del calcio in versione social continua a essere attivo su Instagram. I calciatori postano i loro allenamenti e qualche episodio divertente in famiglia per tenere vivo il morale, specialmente dopo i tanti casi di positività tra i calciatori. Il coronavirus però non stoppa i protagonisti del calcio e gli stessi tifosi, uniti più di prima in vista della ripresa delle attività agonistiche.

Lorenzo Insigne in questi giorni è uno dei più attivi. L’uomo simbolo del Napoli cerca di dare la carica all’ambiente napoletano con i suoi post di allenamenti casalinghi e non solo. L’attaccante quest’oggi ha voluto ringraziare i tifosi che sono accorsi sotto casa sua per esprimergli vicinanza e calore in questo momento complicato per tutti gli italiani e anche per il mondo dello sport. I tifosi partenopei hanno dedicato uno striscione al calciatore, con scritto: “Lorenzo, Napoli ti ama”. Questa è la risposta via Instagram del giocatore:

“Grazie è un bellissimo gesto molto apprezzato vi ringrazio. Mi raccomando però State a Casa e torneremo presto a abbracciarsi”.

Insigne e tutto il Napoli non vedono l’ora di tornare in campo per deliziare le platee del San Paolo e di tutti i palcoscenici internazionali, anche se nessuno sa quando accadrà con certezza.