Match che si preannuncia avvincente in Europa League quello tra il LASK Linz e il Manchester United. La capolista del campionato austriaco se la vedrà con i Red Devils, reduci dalla vittoria nel derby contro il Manchester City per 2-0. La squadra di Solskjaer si sta godendo un super Anthony Martial, in gol anche nel derby e autore di 11 reti in Premier League.

Lo United è imbattuto da 11 gare tra campionato e coppe, mentre il LASK è stato sconfitto solamente dal Salisburgo in campionato, avendo collezionato 8 vittorie nelle ultime 11 gare. Due squadre in salute e capaci di perfomances entusiasmanti da offrire al pubblico. Tra le fila del Manchester United, sarà pesante l’assenza di Marcus Rashford così come quella di Paul Pogba. Calciatore oramai destinato a lasciare Old Trafford a fine stagione, magari tornando in Serie A nella Juventus. Saranno assenti tra le fila del LASK Linz, il croato Filipovic e Wiesinger. Il match sarà disputato a porte chiuse per via del coronavirus. Calcio d’inizio ore 18:55, giovedì 12 marzo.

LASK Linz-Manchester United streaming e diretta tv, dove vedere Europa League giovedì 12 marzo

Il match di Europa League, LASK Linz-Manchester United, in programma giovedì 12 marzo ore 18:55, sarà trasmesso in diretta tv su Sky. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV, Sky mette a disposizione degli abbonati l’app Sky Go. Buona visione!