Lega Calcio vuole un “Nuovo Totocalcio” per sopravvivere alla crisi

È tempo di soluzioni innovative in Lega Calcio. L’obiettivo comune da parte dell’organo che regola il calcio italiano è quello di salvare il mondo del pallone in questo momento dannatamente complicato. I danni economici di questa crisi sono pesantissimi e il calcio italiano e internazionale, rischiano una profonda recessione.

Secondo quanto riporta Agipronews, la Lega Calcio starebbe pensando a un nuovo gioco da inserire nel mondo delle scommesse calcistiche. Ciò che vuole prima fare la Lega Calcio, è chiedere una revisione del decreto dignità, così da ottenere una deroga al divieto di sponsorizzazioni per quanto concerne le scommesse. Facendo così, la Lega Calcio otterrebbe degli ottimi ricavi e sopravvivrebbe alla crisi.

Da qui, l’idea di creare un nuovo Totocalcio, ma che sia consono alla Lega Serie A. Come riporta Calcio e Finanza, l’obiettivo è quello di creare un qualcosa di nuovo, moderno e che sia in grado di ottenere ricavi importanti. Questa richiesta sarà senza dubbio avanzata, così da poter evitare una profonda crisi dei club calcistici, in questo momento fermi nella loro totalità per via della sospensione dei campionati dovuta al coronavirus. Un’idea interessante e che si svilupperà nelle prossime settimane in maniera decisa, così da poter mettere al sicuro qualche finanza in più per il nostro calcio.