Lega Serie A: “Il campionato riprenderà quando sarà possibile”

La Lega di Serie A, nella riunione tramite conference call, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la seguente nota in merito all’emergenza Coronavirus e al completamento della stagione 2019/2020: “La Lega Serie A ha riunito oggi i rappresentanti delle Società in video conference, proseguendo la valutazione, iniziata ieri, dell’impatto del COVID-19 sull’attività sportiva. La posizione della Lega Serie A in condivisione con le società e con le altre Leghe europee, resta quella di terminare i campionati nazionali nei prossimi mesi, quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. A tal fine la Lega Serie A, che ha come obiettivo primario di tutelare la salute di tutti, ha costituito alcuni gruppi di lavoro per far fronte all’emergenza Coronavirus. I tavoli di lavoro, che vedranno la partecipazione di rappresentanti, riguarderanno tematiche mediche, tecnico sportive e di risk assesment per le società e la stessa Lega Serie A”.

E’ difficile dire quando i campionati potranno riprendere dato l’impennata di casi in serie A: 9 giocatori della Sampdoria 4 della Fiorentina, una della Juventus; la data e ultima utile di ripresa potrebbe essere il 9 maggio, con il rinvio degli Europei di un anno. Intanto annullate le amichevoli dell’Italia previste il 27 marzo contro l’Inghilterra a Wembley e il 31 marzo contro la Germania a Norimberga. In questo preciso momento è tutelare la salute del Paese intero rispettando le norme restrittive imposte dal Governo.