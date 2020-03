Milan-Genoa streaming e diretta Dazn, dove vedere Serie A

Milan-Genoa streaming e diretta Dazn, dove vedere recupero Serie A domenica 08 marzo 2020. Tutte le informazioni per seguire il recupero della 7° giornata di ritorno di Serie A TIM. Bisogna ricordare che si giocherà a porte chiuse, per via dell’emergenza Coronavirus. Caccia all’Europa League contro necessità di punti per centrare la salvezza. I rossoblù non vincono nella Milano rossonera dall’aprile 2015, ma ora più che mai i ragazzi di Nicola avrebbero bisogno di un successo per risalire la china. D’altro canto i padroni di casa si godono una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi in campionato contro il Genoa e sperano di proseguire questo filotto. Arbitra l’incontro il sign. Doveri, al VAR c’è Irrati. Andiamo a vedere le probabili formazioni, come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Sanabria, Pandev. Allenatore: Nicola



Milan-Genoa, dove seguire il match in tv e streaming

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Stefano Borghi e Roberto Cravero; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Davide Bernardi. Pre (dalle 14.45) e post partita in diretta dal Meazza-San Siro con Diletta Leotta e i suoi ospiti.

La sfida del Meazza-San Siro sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Milan-Genoa su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Milan-Genoa in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento.