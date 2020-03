Palinsesto Dazn Recupero 26^ giornata Serie A: il programma del weekend

Palinsesto Dazn 26^giornata Serie A: il programma del weekend. Dopo il comunicato ufficiale della Lega Calcio, DAZN è pronta a trasmettere il recupero della ventiseiesima giornata di ritorno della Serie A TIM, non giocata a causa dell’Emergenza Coronavirus in atto nel nostro paese. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la prima settimana di marzo 2020.

Palinsesto Dazn Serie A. Questa mini giornata della Serie A su DAZN si aprirà con il lunch match tra Parma-Spal, in programma domani, domenica 08 marzo alle ore 12:30 allo stadio Tardini di Parma. I gialloblù lottano per i tre punti che garantirebbero alla squadra la possibilità di godersi il campionato scongiurando definitivamente il rischio di una possibile retrocessione. Diverso il destino dei ferraresi, ormai ancorati all’ultima posizione della classifica ma che proveranno comunque a dare del filo da torcere alla squadra di D’Aversa come mostrano gli scontri diretti tra le due squadre avvenuti precedentemente. Il programma della giornata continuerà alle 15:00 con la sfida tra Milan e Genoa: Per portare a casa i preziosi 3 punti, Pioli dovrà fare a meno di Donnarumma ancora infortunato dopo l’ultima partita contro la Fiorentina mentre si affiderà ad Ibrahimovic per gonfiare la rete dei rossoblù che ora più che mai avrebbero bisogno di un successo per risalire la china.



Palinsesto Dazn Recupero Serie A 26° giornata : le gare trasmesse

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Domenica 08 Marzo 2020

Ore 12.30 Recupero Serie A 26a Giornata: Parma vs Spal – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dall’ Ennio Tardini di Parma

Ore 15.00 Recupero Serie A 26a Giornata: Milan vs Genoa – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dal Meazza-San Siro di Milano

