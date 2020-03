Pay tv, Sky lancia un’iniziativa: palinsesto deciso dagli abbonati su votazione

Tempi di iniziative e organizzazioni alternative per Sky. La pay tv sta cercando in tutti i modi di sopravvivere alla crisi di abbonati che la sta travolgendo in questo periodo coronavirus. Dopo la decisione di modificare gli abbonamenti, rendendo i pacchetti al proprio interno gratuiti fino al 3 aprile, l’azienda si sta impegnando ad organizzare il palinsesto giornaliero.

Oltre alle notizie live su Sky Sport24, la piattaforma tv necessità di programmi da mandare in onda nell’arco della giornata. Realizzare degli speciali o mandare in onda partite dal vivo, in questo momento non è possibile. L’ultima opzione che abbiamo citato è quella che sta facendo più danni per via dello stop campionato. Per “sopravvivere” alla crisi, Sky ha lanciato oggi l’iniziativa un’iniziativa per coinvolgere gli abbonati. Sarà infatti possibile scegliere la partita, l’evento, il Gran Premio o il vostro momento favorito tramite votazione tra quelli proposti da Sky ai suoi abbonati. Il più votato andrà in onda il giorno seguente su in prime tv su Sky Sport Uno.

L’iniziativa si chiama Sky Sport You: è presente pure l’hashtag #SkySportYou. Da oggi sarà possibile votare e si parte con gli allenatori italiani vincenti in Premier League. C’è tempo per la votazione fino alle 20 di stasera e a partire dal 23 marzo, andrà in onda la partita più votata dagli utenti.