Probabili formazioni Cagliari-Roma: Nainggolan l’uomo copertina

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-ROMA: VERSO IL MATCH

Cagliari e Roma si affronteranno oggi, Domenica 1 Marzo alle ore 18 alla Sardegna Arena, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A Tim. Il Cagliari di Maran, spera di riavvicinarsi alla zona Europa League. I sardi non hanno disputato il match della scorsa giornata in quanto la sfida è stata rinviata, la squadra cagliaritana è dunque reduce da due sconfitte consecutive con Genoa e Napoli, e da una settimana di stop. La Roma di Fonseca, archiviata la pratica Gent legata all’Europa League, torna a concentrarsi sul campionato, dove la aspetta una sfida a distanza con l’Atalanta per la corsa al quarto posto (distante solo tre punti). I giallorossi sono reduci dalla grande vittoria contro il Lecce per 4 a 0.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-ROMA: GLI EX DELLA PARTITA

Cagliari-Roma è la partita di Nainggolan. Il belga è l’uomo copertina per eccellenza del match, in quanto trascinatore del Cagliari adesso (e agli inizi della propria carriera) ed ex calciatore della Roma, squadra e città a cui è rimasto particolarmente legato con vari affetti, amici e parenti. Radja Nainggolan è ancora un giocatore dell’Inter ma il suo futuro è più incerto che mai; sul presente, invece, il belga ha deciso di tornare al Cagliai, la sua seconda (o prima) casa per ritrovare sé stesso come calciatore, i movimenti in campo, le giocate e la vena realizzativa. Altro ex della partita sarà Luca Pellegrini. Il terzino italiano, dopo le giovanili e gli esordi nel massimo campionato in maglia giallorossa, ha trovato più spazio in prestito al Cagliari. L’esperienza in Sardegna andò talmente bene che la Juventus mise prontamente gli occhi su di lui, inserendolo nello scambio tra le due società con Leonardo Spinazzola. Alla Juventus però, non gli si garantiva lo spazio per giocare, così lui, come il suo compagno di squadra belga, ha deciso di tornare a Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-ROMA: LE SCELTE DI MARAN E FONSECA

Maran va verso il 4-3-1-2. In porta agirà Cragno, ormai tornato dall’infortunio. In difesa pronti Cacciatore, Klavan, Pisacane e Pellegrini. Cigarini sarà il perno centrale del centrocampo cagliaritano, con Rog e Ionita ai suoi lati e Nainggolan sulla trequarti. In attacco confermata la coppia formata da Simeone e Joao Pedro.

Fonseca ha più di qualche grattacapo da risolvere in vista di questo match in cui probabilmente adotterà il 4-2-3-1 come sistema di gioco. Pau Lopez difenderà i pali della Roma. In difesa dubbi sui terzini, con Bruno Peres e Kolarov favoriti su Santon e Spinazzola, mentre i centrali sono più certi e saranno Fazio e Smalling. Davanti la difesa agiranno Cristante e Veretout. Sulla trequarti spazio alla fantasia e alla qualità con Under in leggero vantaggio su Carles Perez per la fascia destra, Mkhitaryan al centro e Kluivert sulla sinistra. A sorpresa il centravanti della Roma potrebbe essere Kalinic e non Dzeko (per il bosniaco possibile riposo).

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-ROMA

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres/Santon, Smalling, Fazio, Kolarov/Spinazzola; Cristante, Veretout; Under/Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic/Dzeko.