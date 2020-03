Sorrisi per la Viola: Ribery torna in campo dopo il grave infortunio

La sera del 30 novembre si gioca Fiorentina- Lecce. Fallo di Tachtsidis su Ribery e infortunio per il francese che viene operato qualche settimana dopo in Germania. Per il fuoriclasse e la Fiorentina, l’infortunio ormai è un brutto ricordo. Dopo tre mesi, Frank Ribery “assapora” il terreno di gioco, ritornato ad allenarsi con il pallone insieme ai suoi compagni.

Non è ancora certo, ma il suo rientro almeno tra i convocati potrebbe essere datato il 15 marzo, nel match interno al Franchi contro il Brescia. Frank da sempre è un campione dentro e fuori dal campo. A conferma di ciò, la vicinanza alla squadra per tutta la durata del suo infortunio, nelle vesti del tifoso dalla tribuna. Una notizia che rende tutti felici in quanto il fuoriclasse è disponibile nel momento clou della stagione, dove la stanchezza si avverte e si chiede di stringere i denti per portare a casa l’obiettivo stagionale. Un obiettivo per la Viola che non ha rispettato le attese fino ad ora. Con una rosa completamente rinnovata e una nuova proprietà, ci si aspettava il salto di qualità, al momento notato solamente in alcune situazioni. L’Europa League alla vigilia del campionato era un obiettivo raggiungibile, invece qualche risultato negativo ha fatto si che la Viola lottasse per chiudere a metà classifica la stagione. Non è un dramma per Commisso e per il tifo viola, quest’ultimo sempre vicino alla squadra e fiducioso per il futuro.



Certamente ritrovare Ribery, sarebbe un grande passo. In campo ha collezionato undici presenze di cui nove dal primo minuto, due reti segnate nelle sfide fondamentali, contro l’Atalanta e il Milan. Aldilà dei numeri, il francese in campo ha sempre garantito sicurezza per i suoi compagni, Castrovilli e Chiesa su tutti.

Un giocatore ritrovato nella situazione giusto della stagione, per chiudere al meglio e togliersi magari qualche soddisfazione da qui alla fine del campionato.