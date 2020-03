ULTIM’ORA, Serie A, decisa a sorpresa la data entro la quale riprenderà il Campionato

Mentre continua l’emergenza coronavirus, le Società di Serie A si sono riunite nella giornata di oggi, in via telematica, per decidere quando far riprendere il Campionato. Tutti e venti i club hanno manifestato la volontà di voler concludere la stagione. Nel corso della riunione, è stata decisa la data ultima entro la quale riprendere il torneo. Si tratta di sabato 9 maggio, data considerata come l’ultima possibile entro la quale è fattibile tornare in campo per porre termine ad una delle annate più travagliate della storia del calcio nostrano.

Contemporaneamente si stanno studiando diverse ipotesi annesse a questo lungo rinvio. Un esempio è l’allungamento dei contratti di calciatori, sponsorizzazioni e diritti televisivi fino al 15 luglio, tenendo presente che il termine attuale si ferma al 30 giugno. Tutto ciò derogando alle attuali norme Noif. Sarà quindi necessario che le Società si aggiornino ancora nei prossimi giorni in modo da poter scegliere una strada il più possibile condivisa e compatibile con i dati forniti dalla Protezione Civile.

Non solo, gira voce fra gli addetti ai lavori che sia oramai auspicabile il rinvio anche dei prossimi Europei. Voci parlando di un possibile annuncio già nella giornata di domani. Questo, come appare chiaro, faciliterebbe gli stessi club di A nel tentativo di far concludere il Campionato nei mesi estivi, proprio al posto della manifestazione continentale.